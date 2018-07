So gefährlich ist es im Inneren der Höhle wirklich

Sie gleicht einem dunklen Labyrinth, das mitunter sogar tödlich sein kann: Wie gefährlich die Bedingungen in der thailändischen Tham-Luang-Höhle sind, in der eine Gruppe junger Burschen seit zwei Wochen eingeschlossen ist, zeigen jetzt Aufnahmen eines Tauchers. Die Rettungskräfte bewegen sich täglich die engen Gänge entlang, um dem gefangenen Fußballteam Vorräte zu bringen und eine Sauerstoffleitung zu bauen. Höhlenretter Martin Groß spricht von einer „psychischen Katastrophe“, die die Jugendlichen in der Tiefe durchleben müssen.