Buben zu schwach zum Tauchen: Höhle wird angebohrt

Die Lage in der Tham-Luang-Höhle in Thailand, wo seit zwei Wochen eine Jugendfußballmannschaft Hunderte Meter tief in einer überschwemmten Kammer festsitzt, spitzt sich zu. Offenbar haben die Behörden nach dem Tod eines Ex-Marinetauchers bei den Rettungsarbeiten beschlossen, die Buben nicht auf dem Unterwasser-Weg aus der Höhle zu holen. Sie seien zu schwach für den Tauchgang. Stattdessen hat man damit begonnen, Rettungsschächte in die Höhle zu bohren. Die Angehörigen erreichte unterdessen ein emotionaler Brief aus der Tiefe …