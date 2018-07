Thailand holt sich Weltraum-Ingenieure zu Hilfe

Weiter Bangen um die eingeschlossenen thailändischen Jugendfußballer und ihren Trainer: Die Lage in der überfluteten Tham-Luang-Höhle wird zunehmend schwieriger, der Startschuss für eine Rettungsaktion wird aber definitiv nicht mehr am Freitagabend bzw. in den Nachtstunden erfolgen, wie der örtliche Gouverneur bei einer Pressekonferenz mitteilte. Die Taucher würden allerdings in die Höhle gehen, sobald es anfängt zu regnen. Indessen hat auch Hightech-Pionier Elon Musk seine Hilfe bei den Rettungsbemühungen angeboten. Der US-Unternehmer teilte über Twitter mit, er habe Teams seines Raumfahrtunternehmens SpaceX und seiner Ingenieurfirma Boring in das südostasiatische Land entsandt. Boring ist auf Tunnelbau spezialisiert.