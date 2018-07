Favre tritt knifflige Mission bei Dortmund an

Bisher wurden in Thomas Delaney, Eric Oelschlägel (Werder Bremen), Abdou Diallo (FSV Mainz 05), Marius Wolf (Eintracht Frankfurt) und Marwin Hitz (FC Augsburg) fünf Zugänge vorgestellt. Laut Medienberichten soll zudem in den kommenden Tagen die Leihe von Außenverteidiger Achraf Hakimi (Real Madrid) bestätigt werden. Da in Sokratis (Arsenal) und Gonzalo Castro (VfB Stuttgart) erst zwei Abgänge feststehen, ist der Kader mit aktuell 30 Spielern noch zu groß. „Es wird noch die eine oder andere Bewegung in beide Richtungen geben“, kündigte Favre an.