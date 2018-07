Ehefrau erstochen: Neun Jahre Haft wegen Totschlag

Im Jänner 2017 erstach er im Streit seine Ehefrau - am Freitag wurde der 48-Jährige, in einer Neuauflage des Prozesses, am Landesgericht Feldkirch wegen Totschlags zu neun Jahren Haft verurteilt. Im Oktober des Vorjahres war der Angeklagte wegen Mordes zu 18 Jahren Haft verurteilt worden. Der Prozess musste allerdings wegen eines Formfehlers wiederholt und neu durchgeführt werden. Der Angeklagte hatte die tödlichen Messerstiche zwar gestanden, beteuerte jedoch bis zum Schluss, dass die Tat im Affekt geschehen sei. So sahen das schließlich auch die Geschworenen.