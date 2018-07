Stichflamme verletzt Arbeiter

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es auf einem Firmenareal in Unterpertholz, Bezirk Waidhofen an der Thaya. Bei Reparaturarbeiten an einer Gas-Anlage schoss plötzlich eine Stichflamme hervor. Zwei Männer konnten das Feuer zwar rasch löschen, erlitten dabei aber Verbrennungen und mussten ins Spital.