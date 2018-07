Kneissl: Gemeinsame Lösung mit Italien notwendig

Nach der Abfuhr aus Deutschland - entgegen den Zusicherungen des deutschen Innenministers Horst Seehofer (CSU) wollen uns unsere Nachbarn weiterhin Asylwerber, deren Rücknahme von anderen EU-Staaten verweigert wird, zurückschieben (siehe Video oben) - hat Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) in einem Telefonat mit ihrem italienischen Amtskollegen Enzo Moavero Milanesi die Notwendigkeit einer „gemeinsamen Vorgehensweise bei der Lösung der Migrationsproblematik“ betont. Zwar gebe es in dieser Frage „keine einfachen Lösungen“, beide Seiten stimmten aber darin überein, dass man „die Außengrenzen der EU besser schützen muss, wenn wir die Öffnung der Innengrenzen beibehalten wollen“, so Kneissl laut Mitteilung des Außenministeriums am späten Donnerstagabend.