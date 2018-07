„Keine Asyl-Maßnahmen zum Nachteil Österreichs“

„Wir werden an einem gemeinsamen Strang ziehen“, sagte Kurz. Das Ziel der nun laufenden gemeinsamen Bestrebungen sei die Schließung der Mittelmeerroute und die Bekämpfung der Sekundärmigration. Da es sich um ein Arbeitstreffen handelte, waren die Erwartungen, was mögliche Beschlüsse betrifft, am Donnerstag gering.