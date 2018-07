Passagiere entnervt: Von 160 flogen nur 30 mit

Ein geplanter Charterflug von Graz nach Rhodos wurde für 160 Passagiere immer mehr zu einer griechischen Tragödie: Ihr Flug verzögerte sich wegen eines technischen Gebrechens gleich mehrfach. Anstatt am Dienstag um 17.40 Uhr abzufliegen, sollte der Flug am Mittwoch um 14 Uhr abgehen. Doch auch dieser Zeitpunkt hielt nicht. Die Maschine durfte aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden und musste leer starten. Der Abflug ging schließlich am Donnerstag kurz nach 13 Uhr über die Bühne. Vielen der ursprünglich 160 Passagiere war es längst zu bunt geworden, nur rund 30 Fluggäste stiegen in die bulgarische Ersatzmaschine.