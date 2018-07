Streit um Vorrang: Mit „Ochsenzipf“ verprügelt

Die beiden Männer trafen gegen 7 Uhr im Baustellenbereich auf dem Grillweg im Grazer Bezirk Straßgang aufeinander. Sie gerieten in einen verbalen Streit, der in Handgreiflichkeiten überging. Am Ende schlug der unbekannte Mann auf den Lenker aus dem Bezirk Leibnitz ein. Dieser erlitt Prellungen und Abschürfungen und wurde im LKH Wagna ambulant behandelt.