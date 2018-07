Rapids Kader bröckelt: Kein Tag ohne Baustelle!

Die Vorwürfe, dass man den Serben schon verletzt geholt haben soll, kann Djuricin nicht nachvollziehen: „Er hat in Kopenhagen nur einmal am Tag trainiert, nicht gespielt, war nicht in der besten Verfassung, aber gesund. Wir wussten, dass wir ihn behutsam aufbauen müssen. Der Muskelriss in der Hüfte ist einfach nur Pech!“