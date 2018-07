US-Sanktionen: Rouhani wirbt in Wien für „Umwege“

Irans Präsident Hassan Rouhani hat am Mittwoch während seines Besuchs in Wien mehr oder weniger offen für die Umgehung der gegen sein Land verhängten US-Sanktionen plädiert. Rouhani sprach während eines Vortrags in der Wirtschaftskammer von „Umwegen“, die man „manchmal machen muss“. Gleichzeitig appellierte der iranische Staatschef an österreichische Unternehmen, dem Land der Mullahs trotz der US-Sanktionen die Treue zu halten.