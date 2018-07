Hat Syrer aus Zorn die Ex-Freundin vergewaltigt?

„Gewaltsam“ soll der Asylwerber seine Geliebte behandelt haben, hörte man von Staatsanwältin Barbara Fischer: An den Haaren zerrte er die junge Frau an jenem Oktobertag aus der Wohnung eines Bekannten, schlug sie, setzte ihr ein Messer an, bedrohte sie. Und letztlich soll er sich in einem Waldstück in Salzburg-Kasern an ihr vergangen - und dabei auch Nackt-Fotos geschossen haben.