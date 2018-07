Kuh litt, aber Bauer für Tierarzt zu geizig

Das Tierdrama nahm im Herbst in einem kleinen Betrieb mit fünf Hektar Grünland und fünf Stück Vieh seinen Lauf: Eine Kuh litt an eitrigen Klauen, was der Landwirt zunächst auch durchaus ernst nahm. Mit Salben versuchte er das Tier zu behandeln. Doch nach Tagen wurde die Kuh immer schwächer, konnte nicht mehr aufstehen, fraß auch kaum noch und verendete schließlich.