Camper-Anreisetag: Mit Sack und Pack zum Festival

Während der Woche werden insgesamt 180.000 Feierwütige erwartet. Rund 80 Prozent der Besucher schlagen ihre Zelte auf. Der Großteil, nämlich 50 Prozent der Gäste reist heute, 40 Prozent am Donnerstag, 9 Prozent am Freitag und der Rest am Samstag an. Für die Gäste wurde extra ein Verkehrskonzept ausgetüftelt, mit dem es zu keinen Verkehrsbehinderungen kommen sollte.