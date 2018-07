Schützenhöfer: „Ja, ich stelle mich der Wahl“

Gut überlegen werden Sie sich wohl auch schon jetzt, ob Sie wieder zur Wahl antreten werden. Umfragen sagen, dass Sie sich in der Wählergunst in lichte Höhen katapultiert haben, FP-Chef Mario Kunasek locker auf Platz 2 marschiert ist, ihr Zukunftspartner Michael Schickhofer von der SPÖ aber ernsthaft schwächelt. Hat diese Partnerschaft noch Zukunft?

Mit Umfragen kann man keine Politik machen. Ich war in der Politik schon ganz unten und offensichtlich bin ich jetzt gerade oben. Wir haben gemeinsam mit Franz Voves und nun mit Michael Schickhofer in der Steiermark gezeigt, was Schwarz und Rot noch bewegen können: Wenn beide Seiten nicht daran denken, was für den einen oder anderen besser ist, sondern was für alle zusammen das Beste ist. Also hat diese Partnerschaft natürlich Zukunft!