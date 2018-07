Dehli: Kinder werden im Fach „Glück“ unterrichtet

Um den Nachwuchs zu glücklicheren und besseren Menschen zu machen, wird in der indischen Hauptstadtregion Delhi an öffentlichen Schulen ab sofort das Fach „Glück“ unterrichtet. In täglichen, 45-minütigen Einheiten werden die Kinder von der Vorschule bis zu achten Klasse meditieren, spielen und diskutieren. Den Lehrplan stellte der Dalai Lama, das im indischen Exil lebende geistige Oberhaupt der Tibeter, vor.