Vater von Ex-Chelsea-Star Obi Mikel entführt

Der Vater des nigerianischen Fußball-Stars John Obi Mikel ist neuerlich Opfer einer Entführung geworden. Michael Obi war in der Vorwoche in der nigerianischen Stadt Enugu von sechs Bewaffneten entführt, nach Zahlung der Lösegeld-Forderung aber wieder freigelassen worden. Das gab ein Sprecher der Polizei in Enugu am Dienstag bekannt.