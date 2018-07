Landwirt (23) schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Ein junger Landwirt schwebt seit Sonntagabend in Lebensgefahr: Er verletzte sich in Pusterwald bei Arbeiten mit einer Ballenpresse aus bisher unbekannter Ursache mit einem spitzen Gegenstand im Bereich des Halses schwer. Der Mann war zum Unfallzeitpunkt alleine, er wurde von seiner Mutter zum nächsten Arzt gebracht und von dort mittels Rettungshubschrauber Christophorus 14 in das Landeskrankenhaus Graz geflogen.