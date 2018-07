185.000 Fans: Eine große Party in Rot-Weiß-Orange

Das Formel-1-Wochenende in Spielberg wurde wieder zu einer heißen Alpen-Party! Der Vorjahresbesuch von 145.000 Fans wurde an diesem Wochenende mit 185.000 klar übertroffen - denn am Red Bull Ring wurde traditionell viel mehr als nur das Rennen geboten, was Chase Carey, den Formel-1-Besitzer von Liberty, begeisterte: „Das Drumherum in der Steiermark ist wirklich großartig!“