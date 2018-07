Paragleiter (64) nach Landung in den Tod gestürzt

Ein 64 Jahre alter Deutscher ist am Samstag in Vorarlberg tödlich verunglückt. Der Mann war zu einem Paragleiterflug aufgebrochen, jedoch nicht mehr zurückgekehrt. Einsatzkräfte fanden Sonntagfrüh die Leiche des Mannes. Um einen Flugunfall dürfte es sich jedoch nicht handeln, vielmehr war der 64-Jährige nach der Landung beim Erkunden des Geländes in die Tiefe gestürzt.