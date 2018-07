10.000 Tote/Jahr durch schlechte Luft in Serbien

Der staatliche Finanzrat in Serbien - ein Gremium von Wissenschaftlern, das die Regierung des Balkanlandes berät - schlägt Alarm: In dem Agrarland, das „zu den verschmutztesten Ländern Europas“ gehöre, würden jährlich rund 10.000 Menschen allein durch schlechte Luft sterben, so die Forscher.