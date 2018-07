Amon verschwieg Einkommen als ÖVP-Generalsekretär

Gesamtgehalt „in Richtung Staatssekretär“

Während die damaligen Parteimanager von SPÖ und FPÖ ihr Parteigehalt für 2016 mit der höchsten Einkommenskategorie 5 bezifferten, meldete Amon lediglich ein Zusatzeinkommen der untersten Kategorie 1 (also maximal 1000 Euro). Wie Amon nun einräumte, stand ihm als ÖVP-Generalsekretär aber ein Gesamtgehalt „in Richtung Staatssekretär“ zu. Das waren 2016 15.600 Euro, was also eine Aufzahlung von rund 7000 Euro monatlich auf seinen Nationalrats-Bezug bedeutete.