Die Formel 1 ist in der Steiermark derzeit in aller Munde. Und bereits am Freitag gab´s den ersten Siegerjubel: Im Ambiente des Helenenhofs in der Spielberger Burg wurde die neue Miss Grand Prix 2018 gewählt. Im farbenprächtigen Lichterschein präsentierte Burgherr und Organisator Robert Neumann die Finalistinnen. Zwölf verbliebene Kandidatinnen wurden von Moderatorin Carina Schwarz einzeln vorgstellt.