18 Millionen Euro sparen und die Pleite abwenden

100 Millionen Euro Schulden hat die Stadt Innsbruck derzeit - und wie viele es bis Jahresende noch werden, konnten nicht einmal die Finanzexperten bei der Regierungsklausur abschätzen. Fakt ist: Will die Stadt nicht in drei Jahren in den finanziellen Abgrund schlittern, muss sie jetzt gegensteuern. Und genau das hat die Viererkoalition bei ihrer Klausur so beschlossen.