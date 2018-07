Österreich-Pole für Bottas: Hauchdünn vor Hamilton

Die Mercedes-Dominanz auf der Red-Bull-Heimstrecke in Spielberg hält vorerst an. Valtteri Bottas wird den 31. Österreich-Grand-Prix in der Formel 1 wie im Vorjahr von der Pole Position aus in Angriff nehmen, sein „Silberpfeil“-Kollege Lewis Hamilton dahinter losstarten. Mit seiner fünften Pole-Fahrt setzte der Finne Bottas am Samstag in 1:03,130 Minuten einen neuen inoffiziellen Streckenrekord.