Selbstgebaute Waffe bei Böhm-Peiniger entdeckt

An Händen und Füßen gefesselt und schwer bewacht wurde der Kroate am Freitagvormittag in den Schwurgerichtssaal des Landesgerichtes in Innsbruck gebracht. Es handelt sich dabei um einen Saal, in dem sämtliche Fenster nicht in Reichweite sind. Wohl vorteilhaft, ist der Kroate doch Mitte Mai 2017 während eines weiteren Verfahrens in einem anderen Verhandlungssaal spektakulär aus dem Fenster gesprungen. Kurz darauf wurde er wieder gefasst.