Peiniger von Sissy Böhm bleibt lebenslang in Haft

Jener Kroate, der im Dezember 2016 an drei aufeinanderfolgenden Tagen drei Frauen in Innsbrucker Tiefgaragen überfallen hatte, ist am Freitag zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der 27-Jährige wird in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Das Strafausmaß hatte wegen eines Formalfehlers neu verhandelt werden müssen, das erstinstanzliche Urteil wurde am Freitag bestätigt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, weil sowohl Nichtigkeitsbeschwerde als auch Berufung angemeldet wurden.