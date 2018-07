Der orange Wahnsinn

„Und alle lieben Max Verstappen“, erzählt Andre, Journalist eines holländischen Motorsportmagazins. „Der Bursche ist in Holland ein Held. Über eine Million Zuschauer verfolgen seinetwegen jeden Grand Prix im Fernsehen.“ Und der Rest reist direkt zu den Rennen. „Der Hype um Verstappen ist riesig. Insgesamt sind 19.000 Holländer nur wegen ihm nach Spielberg gekommen“, sagt Marloes. In Spa waren’s sogar 40.000 - und fast alle campen. „Camping - egal ob im Zelt oder im Wohnwagen - liegt in unserer holländischen DNA. Wir lieben das einfach", lacht Andre. Es fehlt ja auch an nichts. Von Sanitäreinrichtungen bis zu Essen und Trinken - für alles ist vorgesorgt. Sogar eine eigene Währung wurde eingeführt. Nur die Stimmung ist unbezahlbar.