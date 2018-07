Rosenkranz bei FPÖ-Parteitag: „Wir sind wer“

An der Spitze der Freiheitlichen bleibt Walter Rosenkranz. Er wurde mit 68 Prozent (2015 waren es 88,9 Prozent) der Delegiertenstimmen in seinem Amt bestätigt. Der Landesparteichef vor der Abstimmung: „Wir sind wer in Österreich, in Niederösterreich. Und wir gestalten mit!“ Zu seinem mageren Ergebnis meinte er dann: „Ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal auch jene überzeugen kann, die mich diesmal nicht gewählt haben.“ Lob gab es für Gottfried Waldhäusl: „Er hat in den ersten 100 Tagen als Landesrat Großartiges geleistet.“