Was war da los, Herr Minister Hofer?

Am Dienstagabend, den 19. Juni haben Sie Feuerwehr, Rettung und Polizei auf Trab gehalten. Was war da los?

Es war eigentlich ein völlig normaler Arbeitstag, mit relativ vielen Terminen. Am Ende des Tages kam ich in die Wohnung, hab meine Liegestütze gemacht und mir ein Bad eingelassen. Das muss so in etwa um 20.30 Uhr gewesen sein.