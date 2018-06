Rettungseinsatz: Große Sorge um Norbert Hofer

Während sich Hofer nun in seinem Heimatort Pinkafeld im Burgenland erholt, geht für die Regierung der stressige Alltag bis zur Sommerpause des Parlaments Anfang Juli weiter. Ein Termin jagt den anderen. Die wichtigsten Programmpunkte in dieser Woche sind das Treffen der Visegrad-Staaten mit Bundeskanzler Sebastian Kurz in Budapest und am Wochenende ein EU-Sondergipfel in Brüssel, bei dem es um Maßnahmen gegen die Weiterreise von Flüchtlingen zwischen EU-Staaten gehen wird.