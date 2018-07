In den „heiligen Hallen“

Das war eine wirklich nicht alltägliche Ehre! Vor dem Grand Prix von Österreich war die „Krone“ am Red Bull Ring in die „heiligen Hallen“ des Red-Bull-Racing-Teams eingeladen, erfuhr beim Lokalaugenschein in der Box der Hausherren, warum es für die Piloten Max Verstappen und Daniel Ricciardo meistens „wie geschmiert“ läuft.