Chris Froome: „Habe jedes Recht zu starten“

Erst wenn die Untersuchung - Termin offen - beendet ist und die UCI Sanktionen beschließt, liegt der Fall anders. Bis dahin darf Froome nach dem Reglement der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA seinen Beruf weiter ausüben. Bei der Tour strebt Froome den fünften Sieg an. Im Mai gewann er zum ersten Mal den Giro d‘Italia und fuhr dabei schon unter besonderer Beobachtung. Zuletzt forderte der fünfmalige Toursieger Bernard Hinault aus Frankreich das Fahrerfeld zum Streik gegen Froome auf, wenn der Brite am 7. Juli am Start der Tour de France steht.