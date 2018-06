Wiener AMS-Chefin: „Sind sehr hart bei Kontrolle!“

„Grundsätzlich sind wir sehr hart in der Kontrolle“

Welche Trainer dann tatsächlich zum Einsatz kommen, werde bei den Kontrollen vor Ort genauestens geprüft. Entspreche dabei ein Trainer nicht den Kriterien, führe das sofort zu finanziellen Abzügen. Draxl spricht von „sehr harten Kontrollen“ in den vergangenen drei Jahren und „hohen Strafzahlungen“ seitens der Institute. In den vergangenen eineinhalb Jahren seien ihr dahin gehend keine konkreten Fälle bzw. Beschwerden mehr bekannt. „Aber wenn es den Fall gibt, muss uns den wer nennen“, bittet sie, sich bei Problemen in jedem Fall an das AMS-Helpteam zu wenden. Ohne Rückmeldungen von Betroffenen dürften die Kontrollen alleine jedenfalls nicht ausreichen, denn es geht um rund 3000 bis 4000 Trainer im „AMS-Kontext“ in der Bundeshauptstadt. Wie viel geprüft werden muss, dazu gibt es bestimmte Vorgaben. „Grundsätzlich sind wir sehr hart in der Kontrolle“, so Draxl.