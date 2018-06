Das lohnende Geschäft mit den AMS-Schulungen

krone.at sprach mit einem früheren Trainer, der in diversen Bildungsinstituten wie BFI, Update Training oder Die Berater über Jahre hinweg AMS-Kurse leitete. Dem internen AMS-Bericht, der vor Kurzem hohe Wellen schlug, kann der langjährige Trainer in Teilen zustimmen, gibt aber zugleich zu bedenken: „Das AMS macht sehr viele Fehler, keine Frage, aber die Abhaltung der Kurse, die Kursdurchführung machen ja die Institute - und da liegt oft der Hund begraben.“ Demnach biete das AMS nicht nur die in Berichten kritisierten „Deppenkurse“, sondern durchaus auch sinnvolle Kurse an. Jedoch scheitere es oftmals an der Umsetzung der Kursvorgaben in den Bildungsinstituten.