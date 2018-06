„Freiwilligkeitsgarantie“ wird im Gesetz stehen

Kein Verständnis für Demonstration

Für die angekündigte Demonstration des ÖGB gegen die Ausweitung der Höchstarbeitszeit am Samstag zeigte Wöginger wenig Verständnis: „Mir fehlen die Argumente, warum die noch demonstrieren.“ Es sei ein „gutes Paket“, das eine „Win-win-Situation“ für Arbeitnehmer und Arbeitgeber bringen werde, sagte er erneut. Gefragt, was bei einem allfälligen großen Streik passieren würde, sagte Rosenkranz: „Herr (SPÖ-Vorsitzender Christian, Anm.) Kern hat selbst gesagt, er möchte keine Streiks haben, daran werden wir ihn auch erinnern müssen.“ Er wolle aber niemanden in seinen Rechten einschränken, „wenn sie auch nur parteipolitischer Taktik folgen“.