Über Stein gefahren: Motorradfahrerin stürzte

Eine 22-jährige Motorradlenkerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung stürzte Mittwochnachmittag auf dem Weg von der Weinebene in Richtung Deutschlandsberg in einer Linkskurve. Sie dürfte über einen Stein gefahren und deshalb die Herrschaft über das Motorrad verloren haben. Begleiter, die hinter der 22-Jährigen fuhren, verständigten die Einsatzkräfte. Die Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 in das UKH Graz geflogen.