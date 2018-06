Wem wir im Urlaub unser Heim anvertrauen

Generell vertrauen die Österreicher noch am ehesten der eigenen Verwandtschaft die Wohnungsschlüssel an: Knapp zwei Drittel der Befragten (64 Prozent) würden Verwandte auf die Wohnung aufpassen lassen, das meiste Vertrauen genießen die eigenen Eltern mit 33 Prozent. Neben den Eltern sind Geschwister (elf Prozent) oder andere Verwandte (13 Prozent), wie Kinder oder Enkelkinder, beliebte Wohnungshüter. Die Schwiegereltern schnitten am schlechtesten ab. Sieben Prozent der Befragten würden sogar überhaupt niemanden in die eigenen vier Wände lassen.