Gorillaz: Die Comic-Band tritt auf die Soundbremse

Damon Albarn ist nach dem Überraschungscoup indes schon wieder ganz woanders unterwegs: Nach seiner visuell und musikalisch atemberaubenden Gorillaz-Tournee, die ihn im Sommer auch zum Frequency Festival nach St. Pölten (16. August) führen wird, soll bald das zweite Album von The Good, The Bad & The Queen herauskommen, einer Supergruppe mit Bassist Paul Simonon (The Clash), Gitarrist Simon Tong (The Verve) und Afrobeat-Legende Tony Allen am Schlagzeug. Seine jahrelange Kooperation mit Musikern aus Mali und Südafrika setzt er auch fort. Nur von einem neuen Blur-Album, dem Nachfolger des tollen „The Magic Whip“ (2015), ist derzeit nicht die Rede.