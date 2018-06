Federer verpasst in Halle seinen 99. Turniersieg

Dritte Niederlage in diesem Jahr

Für Federer war es die erst dritte Niederlage in diesem Jahr. „Ich war beeindruckt von ihm. Er war am Ende immer einen Tick besser und hat seine Chancen genutzt“, lobte Federer nach dem Matchball seinen Gegner, den 34. der Weltrangliste. „Ein Finalsieg wäre natürlich positiver gewesen. Jetzt muss ich mich mehr selbst motivieren. Aber die Erfahrung habe ich, das kann ich“, sagte Federer mit Blick auf Wimbledon, wo er als Titelverteidiger antritt. Trotzdem will er in den letzten Tagen vor Turnierstart nicht zu viel trainieren, sondern „an den Sachen feilen, die hier noch nicht so gut gelaufen sind.“ Ansonsten setzte er auf Regeneration: „Wimbledon wird hart, da musst du ausgeruht sein.“