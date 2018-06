Pauli „Nimmermüde“ radelte durch die Hölle

Evergreen Paul Lindner hat es wieder einmal geschafft: Zum 15. Mal bei seinem 18. RATA-Antreten überquerte der Mösler Extremradler Samstag 16.27 Uhr die Ziellinie in Nauders - nach 27:27 Stunden in den Top Ten. „Ich bin total happy“, fühlte sich Platz neun für Lindner nach 532 Kilometern und zwölf Alpenpässen fast wie ein Sieg an. Nach einem furiosen Start hatte er sich bald nach dem Stilfser Joch vom Favoritenduo Petzold und Rubisoier, das sich am Ende in überlegenen 21:14 auch die Siegesprämie teilte, verabschiedet.