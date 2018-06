Burundi: Ein Paradies, das zur Hölle wurde

Die Hilfe kommt bei den Betroffenen an

Die Caritas unterstützt die Ärmsten der Armen. Etwa in einem Ernährungs- und Gesundheitszentrum sowie einem Waisenhaus in der Provinz Gitega. Die Kinder, die hierherkommen, sind meist keine echten Waisen, sondern weggelegte Kinder, auf der Straße oder in der Toilette entsorgt. Und so schlimm es klingt, das Waisenhaus ist das Beste, was ihnen passieren kann. Hier werden sie versorgt und erhalten eine Schulbildung.