Jugendbande sprengt Radarkästen: 20.000 € Schaden

Fünf Sprengungen

Die erste Sachbeschädigung datiert auf den 3. Dezember 2017, Ziel war ein Briefkasten. In den Abendstunden am 5. Februar soll der Hauptverdächtige zuerst eine Radarkasten-Attrappe in Pressbaum und nur wenige Stunden später eine echte Radarbox der Landespolizeidirektion Niederösterreich in der Katastralgemeinde Rekawinkel gesprengt haben. Bei einem weiteren Vorfall am 7. April kurz nach Mitternacht sollen der 19-Jährige und der mutmaßliche Haupttäter Pyrotechnik gezündet haben, am 17. Juni wiederum der Hauptverdächtige alleine. Beide Radarbox-Attrappen wurden durch die Wucht der Detonation stark beschädigt.