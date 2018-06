New York macht seine Ratten kalt

Gerade ist Schädlingsbekämpfung-Chef Rick Simeone mit seinem Team im Sara D. Roosevelt Park an der Lower East Side in Manhattan unterwegs. Am Vortag haben die Männer drei Stunden lang alle Eingänge zu den unterirdischen Höhlen der Nager ausfindig gemacht. 67 haben sie gefunden. Das bedeutet, dass mehr als 250 Rattus norvegicus, so der lateinische Name der Wanderratte, in dem Park zu Hause sind.