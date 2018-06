Der Eispalast am Dachstein bleibt steirisch

Der Grund ist, dass die historischen, teilweise schon vor 200 Jahren gezogenen Grenzlinien am fast 3000 Meter hohen Dachstein stellenweise ungenau bis falsch waren. Teilweise wichen sie um bis zu 40 Meter von der natürlichen Grenze ab. Die Bundesforste haben daher vor einigen Jahren eine Berichtigung beantragt - und beim Vermessungsamt in Gmunden recht bekommen. Die Aufregung war groß. So musste zum Beispiel der Klettersteig „Irg“ verlegt werden, da er plötzlich im Nachbarbundesland und somit in einem geschützten Natura-2000-Gebiet lag.