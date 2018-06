„Sieg“ Erdogans drei Tage vor Wahl veröffentlicht

Erstmals finden in der Türkei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen an ein- und demselben Tag statt. Und erstmals scheint auch Erdogans Siegesgewissheit, die er die vergangenen 16 Jahre stets zur Schau gestellt hatte, zu schwinden. Umfragen zufolge ist eine absolute Mehrheit Erdogans im ersten Durchgang der Präsidentschaftswahlen gar nicht mehr so sicher. Dann müsste er am 8. Juli in die Stichwahl, wahrscheinlich gegen Muharrem Ince, den Kandidaten der größten Oppositionspartei CHP. Erdogan wäre immer noch Favorit, sein Nimbus der Unbesiegbarkeit wäre aber angekratzt. Womöglich wäre es der Anfang vom Ende seiner Ära.