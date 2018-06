Jungstier aus der steilen Klamm geborgen

„Steile“ Rettungsaktion von Feuerwehr und Bergwacht in der Marxenklamm im benachbarten Berchtesgaden (Bayern): Ein Jungstier war vermutlich bereits in der Nacht in das Steilgelände oberhalb der Ramsauer Ache geraten. Die Helfer konnten mit Hilfe einer Seilwinde das Tier bergen und so retten.