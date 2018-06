Nagelsmann ab Sommer 2019 Trainer bei RB Leipzig!

Nagelsmann hatte den Klub von Florian Grillitsch und Robert Zulj in der abgelaufenen Saison in der Bundesliga auf Platz drei und damit erstmals in der Vereinshistorie in die Champions League geführt. In Leipzig galt Nagelsmann vom ersten Tag der Gespräche mit Sportdirektor Ralf Rangnick und Geschäftsführer Oliver Mintzlaff als die Wunschlösung, wie der Verein mitteilte.