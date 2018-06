„Sozialer Fels in der Brandung“ feiert Jubiläum

Zeit fliegt! 70 - in Worten siebzig - Jahre gibt es Jugend am Werk bereits in der Steiermark. Als einen „sozialen Fels in der gesellschaftlichen Brandung“ verstehe sich das Unternehmen, das aktuell jährlich etwa 8300 Menschen in insgesamt 100 Einrichtungen betreut. Im Gründungsjahr 1948 waren es übrigens gerade einmal 270 Jugendliche. Neben einem großen Fest wird das Jubiläum mit einem zweiteiligen Sammelband „70 Jahre und 70 Gesichter“ begangen.